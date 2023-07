Pflanzen, die alles überwuchern

Neophyten wie Riesenbärenklau und die kanadische Goldrute wurden wegen ihres reichen Nektar-Angebotes für Bienen in Gärten gepflanzt. Dass sie sich in der Natur rasch vermehren, war nicht geplant.



Die Entdeckung fremder Länder und Kontinente hat nicht nur die Kartoffel, die Tomate, Weizen, Mais, Äpfel und Weintrauben gebracht. Viele der als problematisch eingestuften "neuen Pflanzen", die so genannten Neophyten, sind als Zier- und Nutzpflanzen eingeführt worden.

In Österreich gibt es zurzeit rund 1100 gebietsfremde Pflanzen, davon konnte sich bisher ein Fünftel der Arten in der freien Natur wie Auwälder, Bahndämme und Hochstaudenfluren dauerhaft etablieren.

"Große Pflanzen machen mich demütig"

Zu diesen "invasiven" Arten zählen vor allem das Indische Springkraut, die Kanadische Goldrute und der Japanische Staudenknöterich. Die TN haben die diplomierte Kräuterpädagogin Sandra Leis aus Hallein bei einem Spaziergang entlang der Salzach in der Stadt Hallein begleitet. Dabei fällt der Japanische Staudenknöterich auf: "Die Pflanze hat die Fähigkeit Schwermetalle aus dem Boden zu ziehen. Auch essen kann man sie. Junge Triebe schmecken wie Rhabarber.

Sehr bekannt ist auch der Riesen-Bärenklau oder die Herkulesstaude. Schwer zu erkennen ist diese Pflanze nicht. Sie fällt schon allein durch ihre Größe von bis zu vier Meter und die weißen Doldenblüten auf. "Mich macht diese große Pflanze demütig", sagt Leis. Erst um 1900 wurde der Riesenbärenklau aus dem Kaukasus als Gartenpflanze nach Mitteleuropa eingeführt, weil er bei Imkern als Bienennahrung hoch im Kurs stand. Allerdings bietet diese Pflanze bei weitem nicht die erhoffte Nektar- und Pollenfülle für die Bienen. Dafür lockt diese Pflanze viele Insekten an.

Viele Blüten locken Insekten an

Mit rund 80.000 Einzelblüten (blüht von Juli bis August) produziert bereits eine Pflanze zahlreiche Samen, die sich stark verbreiten. Was den Riesenbärenklau gefährlich macht, ist sein Pflanzensaft. Die Flüssigkeit enthält phototoxische Substanzen, die auf der Haut in Verbindung mit Sonneneinstrahlung zu starken Verbrennungen führen können. Sie sind sehr schmerzhaft und hinterlassen nach dem Abheilen häufig Pigmentveränderungen. Aufgrund seines Gefahrenpotenzials und der raschen Ausbreitung der Pflanze erhielt der Riesenbärenklau 2008 die Auszeichnung "Giftpflanze des Jahres". Erwin Stampfer, Betriebsleiter des Forstbetriebes Flachgau, Tennengau: "Wir haben den Riesenbärenklau. Er ist von der Bekämpfung das Schwierigste, weil wir Schutzanzüge und Gummihandschuhe tragen müssen." Um diese Pflanze an der weiteren Ausbreitung zu hindern, versuchen die Forstarbeiter sie auszustechen. Die Pflanzenteile kommen in luftdichte Säcke. "Wenn der Sauerstoff fehlt, werden die Samen kaputt", sagt Stampfer.

Pflanzen sind da und können nur mehr eingedämmt werden

Auch die weiteren Neophyten wie Drüsiges Springkraut, Japanischer Staudenknöterich und Goldrute sind im Vormarsch. "Es ist eine Sisyphusarbeit. Wir arbeiten nicht mit Chemikalien. Daher können wir nur eindämmen", sagt Stampfer. Damit diese Pflanzen keine Samen bilden können, sollten sie abgemäht werden. "Wir haben meistens zum Schulschluss Aktionen, wo wir Kanadische Goldrute, Springkraut und den Japanischen Staudenknöterich mit den Kindern abmähen", sagt Stampfer.

Gesammelt und weiter behandelt werden diese in der mechanisch-biologischen Aufbereitungsanlage in Siggerwiesen. "Wer selbst den Japanischen Staudenknöterich und Drüsiges Springkraut abmäht, sollte die Pflanzen in die Restmülltonne geben", heißt es von Seiten des Recyclinghofes.

Bambus erobert schnell den ganzen Garten

So wie der Riesenbärenklau wurden auch diese Pflanzen in Gärten gepflanzt, weil sie Bienen viel Nahrung bieten. Bambus blüht zwar nicht, vermehrt sich aber - einmal im Garten angepflanzt - ebenfalls kräftig. Er verleiht dem Garten asiatisches Flair und ist als Hecke ein guter Sichtschutz.

Bambus ist eine schnell wachsende Pflanze. Unter der Erde verbreitet sich dieses Gras gleichzeitig durch Rhizome. Wenn dem unterirdischen Wachstum kein Einhalt geboten wird, erobert Bambus schnell den ganzen Garten. Auch in der Nachbarschaft. Neue Halme können in bis zu zehn Metern Entfernung zur Ursprungspflanze auftreten. Wenn Bambus aus dem Topf in die Erde gesetzt wird, sollte eine Rhizom-Sperre ins Pflanzloch eingebaut werden. Manche Gärtnereien und Lagerhäuser verkaufen Bambus. Margreth Roider arbeitet im Halleiner Lagerhaus: "Normalerweise haben wir Bambus-Sorten, die eher schwach rhizombildend sind. Aber sicher ist man nie." Christine Fröschl