Pflege und Betreuung: Enttäuschung bei Gewerkschaftern

Die #MehrWärFAIR-Petition des ÖGB Salzburg wurde im Landtag behandelt - "Forderungen nur minimal erfüllt".

Es waren landesweit 14.136 Menschen, die im Vorjahr eine Petition des ÖGB Salzburg unterzeichnet haben. Die Petition nennt sich #MehrWärFAIR und ist Teil einer gleichnamigen Initiative des Gewerkschaftsbundes. Für Betreuungs-, Pflege- und Sozialberufe werden bessere Rahmenbedingungen und ein existenzsicherndes Einkommen während der Ausbildungszeit gefordert.

Nadja Haitzmann, ÖGB-Regionalsekretärin in Zell am See: "Wenn zum Beispiel HTL-Schüler in den Ferien ein Praktikum absolvieren, erhalten sie den Hilfsarbeiterlohn. Junge Leute, die eine Pflegeausbildung machen, leisten ebenfalls sehr viel in der Praxis. ...