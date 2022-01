Pflegerin: "Ich musste einfach nur funktionieren"

Einst machte sie den Beruf aus Leidenschaft, doch dann zerstörte er sie beinahe: Eine ehemalige Pflegerin erzählt im SN-Podcast ihre Geschichte.

Podcast "Die gefragte Frau"

Ingrid Hilmer kann sich noch gut an die ersten Tage der Coronapandemie im Frühjahr 2020 erinnern. Sie war damals Pflegerin in Salzburg und hatte gerade Urlaub, als sie die Geschehnisse über die Medien verfolgte. "Mein erster Gedanke war: Ich bin Pflegerin. Ich will helfen. Ich kann das."

Heute, fast zwei Jahre später, ist ihr bewusst, dass die Coronakrise nicht nur auf ein "komplett erschöpftes Pflegesystem gestoßen ist", wie ...