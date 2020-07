Pflegerin steckte fünf Personen an: Neuer Covid-Cluster in Salzburg

Mitarbeiter von zwei verschiedenen Seniorenwohnheimen der Stadt Salzburg wurden am Montag positiv auf Covid-19 getestet. Jetzt gilt ein Besuchsverbot.

In der Stadt Salzburg dürfte es einen neuen Covid-Cluster geben. Nachdem am Montag bekannt geworden war, dass eine Pflegerin eines Seniorenwohnheimes des Roten Kreuzes in der Stadt Salzburg positiv auf das Coronavirus getestet wurde, sind am Dienstag weitere Fälle aus dem Umfeld der Frau aufgetreten.

So haben sich zwei weitere Pflegekräfte des Heimes infiziert, auch eine Bewohnerin der Einrichtung wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Zudem sind zwei weitere Personen aus dem privaten Umfeld der Frau ebenfalls erkrankt.

Da in dem Fall eine Person eine größere Zahl an Menschen infiziert haben dürfte, gehen die Behörden derzeit von einem neuen Coronacluster aus, bestätigt Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz. "Wir haben deshalb am Montag schon eine Durchtestung des Seniorenwohnheimes beauftragt, um hier gleich Klarheit zu bekommen."

Am Montag war bekannt geworden, dass zwei Mitarbeiter von privaten Seniorenwohnheimen in der Stadt Salzburg positiv auf Covid-19 getestet wurden. Bei der zweiten positiv getesteten Person handelt es sich um einen Mitarbeiter der Seniorenwohnanlage der ÖJAB in Salzburg-Aigen. Dieser Fall dürfte mit den Fällen der Pflegerin des Rot-Kreuz-Heimes aber nichts zu tun haben.

