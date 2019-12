Erdbeerland Lehner arbeitet an neuem Konzept

Viele haben sich in den vergangenen Wochen gefragt, was die neuen Pächter des Beerenlandes an der Stadtgrenze bauen. Nun, es wird eine aufwendig angelegte Hochbeet-Anlage, in der Salzburger ab Ende Mai selbst Erdbeeren pflücken können, und zwar ohne sich dabei ...