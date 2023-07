Phil Luis präsentiert sein Debütalbum "Diamanten"

Der St. Johanner Musiker Phil Luis spricht über seine Inspirationen, warum die Arbeit am Erstlingswerk für ihn auch wie Therapie war und warum er dabei auf keinen Fall irgendwelchen Idolen nachahmt.

Phil Luis ist in der Pongauer Musikszene mittlerweile wohl den meisten ein Begriff. Nun veröffentlichte der St. Johanner Musiker sein Debütalbum "Diamanten" und damit auch den gleichnamigen Titelsong: In seinem musikalischen Wirken verfolgt Philip Stranger - so der bürgerliche Name des musikalischen Bezirkshauptstädters - große Ziele: "Ich will keine Vorbilder nachahmen. Wenn man das Album hört, sollten die Hörer erkennen: Das ist Phil Luis."