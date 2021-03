Philosoph zu Corona: "Trotz all der Daten verstehen wir es nicht"

"Trotz all der Daten verstehen wir es nicht": Die Geisteswissenschaften im Allgemeinen und die Philosophie im Speziellen hätten viel beizutragen in der Pandemie, sagt der Gollinger Bernd Waß - sie würden aber schlicht nicht gefragt.

Der Philosoph und Privatgelehrte Bernd Waß (Jg. 1973) wuchs in Kuchl und Golling auf, später wird er Uhrmachermeister im elterlichen Geschäft in Werfen. Über den Umweg einer Sportlehrerausbildung und Fragen zur mentalen Leistungsfähigkeit im Sport landet er im Philosophiestudium in Salzburg. 2012 promoviert er zum Doktor der Philosophie und gründet im selben Jahr gemeinsam mit seinem Wiener Kollegen Heinz Palasser die "Academia Philosophia", eine Privatakademie, die die akademische Philosophie einer breiteren Hörerschaft zugänglich machen will. Heute lebt und arbeitet der ...