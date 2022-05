Photovoltaik sprießt wie Pilze auf den Dächern

Seit Jahren gewinnt das Thema Photovoltaik an Fahrt, seit Kurzem explodiert die Nachfrage geradezu. Die "Tennengauer Nachrichten" haben sich im Bezirk umgehört.

Photovoltaik(PV)-Anlagen boomen. Der hohe Strompreis feuert die Nachfrage zusätzlich an. "Derzeit amortisieren sich die Anlagen in acht Jahren", sagt der Geschäftsführer von Elektro Krallinger, Andreas Ortinau. Im Annaberger Betrieb installieren 14 Mitarbeiter Anlagen: "Wir arbeiten ,Voigas'. Der Zuwachs an Aufträgen für PV-Anlagen gegenüber dem Vorjahr beträgt das Sieben- bis Achtfache", sagt Ortinau. Heuer wird das Annaberger Unternehmen 2500 Paneele installieren - und das nur mit Aufträgen vor allem aus dem Lammertal. Mit Paneelen hatte sich das Unternehmen rechtzeitig eingedeckt, Engpässe ...