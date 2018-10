Piding: 17-jähriger Salzburger prallt mit Pkw gegen Baum - Mitfahrerin schwer verletzt

Am Johannishögl bei Piding (Bayern) ist am Samstagabend ein 17-jähriger Salzburger mit seinem Auto verunglückt. Der Führerscheinneuling hatte beim Bergabfahren in einer Kurve die Kontrolle über den Pkw verloren. Der Wagen kam von der Straße ab und prallte gegen eine massive Buche. Dabei wurde ein 15-jähriges Mädchen am Rücksitz schwer verletzt.

Nachkommende Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab, woraufhin die Leitstelle Traunstein sofort die Freiwillige Feuerwehr Piding und das Reichenhaller Rote Kreuz mit beiden Rettungswagen, dem Notarzt und dem Einsatzleiter zum Unfallort schickte. 25 Feuerwehrleute kümmerten sich um die technische Rettung, sicherten den BMW im abschüssigen Bergwald per Greifzug, leuchten die Unfallstelle aus, regelten den Verkehr und stellten den Brandschutz sicher. Das Rote Kreuz brachte die schwer verletzte 15-Jährige nach notärztlicher Versorgung in das Klinikum Traunstein und die beiden leichter Verletzten zur Kreisklinik Bad Reichenhall. Beamte der Reichenhaller Polizei nahmen den genauen Hergang auf. Der junge Mann, der mit der österreichischen L17 Fahrberechtigung auch in Deutschland fahren darf, wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden. Der junge Fahrer und seine ebenfalls 15 Jahre alte Beifahrerin kamen mit leichten Blessuren davon. Die Feuerwehr Piding barg den Pkw und schleppte ihn ab. Die österreichische L17-Fahrberechtigung gilt auch in Deutschland. Der Unfalllenker wird jedoch wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Quelle: APA