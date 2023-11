Piesendorf: Arbeiter nach Sturz aus großer Höhe schwer verletzt

Am Montag kurz vor Mittag ereignete sich im Piesendorf an der dortigen Salzachstraße ein schwerer Arbeitsunfall. Ersten Informationen zufolge stürzte ein polnischer Leiharbeiter auf einer Baustelle aus noch ungeklärter Ursache aus rund acht Metern in die Tiefe.

BILD: SN/ROBERT RATZER Symbolbild.