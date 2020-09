Piesendorf: Wohnhaus bei Dachstuhlbrand beschädigt

Nach Flämmarbeiten kam es am Sonntag zu einem Feuer im Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Verletzte dürfte es keine geben.

Zu einem Brand eines Einfamilienhauses kam es Sonntagmittag in Piesendorf. Nach ersten Informationen dürften Flämmarbeiten beim Dach durchgeführt worden sein, dadurch entstand ein Feuer im Dachstuhl. Sieben Personen sollen sich in dem Gebäude aufgehalten haben. Es kam zu starker Rauchentwicklung, verletzt wurde aber niemand. Die Feuerwehren aus Piesendorf, Kaprun, Niedernsill, Zell am See und Saalfelden waren mit schwerem Atemschutz und Spezialfahrzeugen im Einsatz. Bild: SN/ Bild: SN/ Bild: SN/FF Piesendorf

