Piesendorf: Zwei Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall

Zwei Fahrzeuge kollidierten am Sonntag kurz vor Mitternacht. Beide Fahrzeuglenker wurden verletzt.

BILD: SN/FREIWILLIGE FEUERWEHR ZELL AM SEE

BILD: SN/FREIWILLIGE FEUERWEHR ZELL AM SEE

BILD: SN/FREIWILLIGE FEUERWEHR ZELL AM SEE

BILD: SN/FREIWILLIGE FEUERWEHR ZELL AM SEE

Am Sonntag lenkte kurz vor Mitternacht ein 25-jähriger Pkw-Lenker aus Zell am See sein Fahrzeug auf der B 168 von Steindorf kommend in Fahrtrichtung Walchen. Zeitgleich fuhr eine 19-Jährige aus Zell am See mit ihrem Pkw aus einer Hauseinfahrt und bog links in die B 168 ein. Der 24-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen bzw. abbremsen und kollidierte mit dem vor ihm fahrenden Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Pkw der jungen Lenkerin rechts über die Böschung in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Der Pkw des 24-jährigen überschlug sich und blieb links neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Beide Fahrzeuglenker konnten sich selbstständig aus den schwerbeschädigten Fahrzeugen befreien. Der Mann erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen, die Frau wurde schwerer verletzt.

Straße zwei Stunden gesperrt



Der beim 24-jährigen Lenker durchgeführte Alkomattest verlief negativ. Aufgrund der Schwere der Verletzungen war diese Testung bei der 19-jährigen Lenkerin nicht möglich, weshalb nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe zur Bestimmung eines etwaigen Alkoholgehaltes entnommen wurde.

Am Rettungseinsatz waren die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinden Zell am See, Piesendorf und Niedernsill mit 74 Mann und acht Fahrzeugen, das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz. Die B 168 war im Bereich der Unfallstelle für etwa zwei Stunden gesperrt.