Pinzgau: 15-jähriger Mopedlenker unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Polizisten ertappten am Montag im Pinzgau gleich zwei junge Fahrzeuglenker unter Suchtgifteinfluss.

In Saalfelden unterzogen Polizeibeamte einen erst 15-jährigen Mopedlenker einer Kontrolle. Laut Polizeibericht stellten die Beamten bei dem Burschen "Merkmale fest, die auf eine Suchtgiftbeeinträchtigung hindeuten". Zudem sei starker Cannabisgeruch wahrnehmbar gewesen. Der Verdacht der Polizisten bestätigt sich: Ein Drogenspeicheltest bei dem 15-Jährigen zeigte ein eindeutig positives Ergebnis auf THC (Cannabis). Eine ärztliche Untersuchung wurde vom Mopedlenker dann verweigert - der Mopedausweis wurde ihm an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.

20-Jähriger entsorgte Suchtgiftutensil in Wiese

Am Montagabend wurden Beamte der Polizei Zell am See auf zwei männliche Personen aufmerksam, die gerade dabei waren, sich von ihrem Auto zu entfernen. Die Polizisten konnten dabei beobachten, wie ein 20-jähriger Saalfeldener ein Drogenutensil (einen Grinder = Zerkleinerungsgerät für Cannabis) in der Wiese entsorgte. Bei der danach durchgeführten Kontrolle konnten geringe Mengen Cannabis und Cannabisharz sichergestellt werden. Bei dem Angezeigten konnten auch Merkmale einer Beeinträchtigung durch Suchtgift festgestellt werden. Gegenüber den Beamten gab der junge Mann an, unmittelbar vor der Kontrolle seinen PKW gelenkt zu haben. Der bei ihm durchgeführte Speicheltest verlief positiv auf THC. Auch in diesem Fall verweigerte der Drogenlenker die klinische Untersuchung - der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.