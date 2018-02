Pinzgau: Autofahrer stirbt bei Unfall auf der B 311

Pkw kollidierte im Gemeindegebiet von Saalfelden frontal mit einem Lastwagen.

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 311 bei Saalfelden. Laut ersten Informationen war ein Pkw mit Pinzgauer Kennzeichen auf Höhe der Gärtnerei Schwaighofer frontal gegen einen Lkw mit Anhänger geprallt. Das Fahrezug kam auf der Seite zum Liegen. Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr geborgen werden. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Lenker konnte sein fahrzeug selbstständig verlassen. Er überstand den Unfall unverletzt-

Nach dem Unfall kam es zu einer gut zweistündigen Sperre der Bundesstraße. Der Lkw versperrte die Bundesstraße. Aufgrund der umfangreichen Erhebungen der Polizei konnte die Freiwillige Feuerwehr erst realtiv spät mit den Räumungsarbeiten an der Unfallstelle beginnen. Es kam zu längeren Staus. Die Feuerwehr war mit 26 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen am Unfallort.

(SN)