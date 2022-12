Pinzgau: Der große Jahresrückblick 2022

Die Pinzgauer Nachrichten liefern eine kleine Auswahl unter unzähligen Themen quer durch die Ressorts des lokalen Geschehens.

Jänner

■ Die PN zu Gast im WM-Büro: Drei Jahre vor der Ski-Weltmeisterschaft 2025 schuf Saalbach eine neue Anlaufstelle.

■ "Omikron-Gewitter" zog auf - doch das AMS Zell am See ist zuversichtlich. Lage am Arbeitsmarkt hat sich gegenüber 2020 etwas entspannt.

■ Der Saalfeldener Roland Schwab wird Volleyball-Teamchef von Österreichs Damen.

■ Fusch bleibt ein kleiner Skiort. Gemeinde und TVB investierten in die Erneuerung der örtlichen Skianlage.

■ BH arbeitet durch enormes Corona-Infektionsgeschehen "über dem Limit", Kündigungen und Burn-outs verschärfen die Lage.





...