Pinzgau: "Helle Aufregung" unter den Bauern nach über 40 Schafrissen

Richteten Wölfe ein Blutbad an? Es ist noch nicht bestätigt, aber viel deutet darauf hin. BBK-Obmann Klaus Vitzthum fordert die Ausweisung von Almschutzgebieten - "mit der Möglichkeit für Wolfsabschüsse".

Das Bild oben stammt von der Wildkamera eines Jägers im Stubachtal (Uttendorf). Die weiteren Fotos wurden wenig später ebendort auf der Widrechtshauseralm geschossen, berichtet deren Eigentümer Josef Renn. Da war das Blutbad am vorigen Sonntag schon angerichtet.

"Acht Schafe sind gerissen worden. Nur an einem wurde ganz offensichtlich gefressen, die anderen wurden tot zurückgelassen", schilderte Renn, der auch Mitglied des Bezirksjagdrates ist, am Montag hörbar mitgenommen den PN. Bei einem schwer verletzten Schaf habe es in der Folge ...