Pinzgau: Hotelgast zog sich bei Badeunfall Kopfverletzungen zu

37-jähriger Deutscher prallte in Hallenbad gegen eine Beckenabtrennung. Er wurde mit Verdacht auf eine schwere Kopfverletzung ins Krankenhaus geflogen.

Am Mittwochmorgen kam es zu einem schweren Unfall im Hallenbad einer Hotelanlage in Wald-Königsleiten. Ein 37-jähriger Deutscher prallte mit dem Kopf gegen eine Abtrennung im Becken. Wie Polizeisprecherin Nina Laubichler den Sn mitteilte, sei der Deutsche am Beckenrand gesessen und habe "mit dem Kopf nach vorn" ins Wasser eintauchen wollen: "Dabei stieß er mit den Kopf gegen die Abtrennung".

Der 37-Jährige wurde mit Verdacht auf schwere Kopfverletzungen mit dem Rettungshubschrauber Martin 6 in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.

