Pinzgau: Hundeattacken auf Wildtiere häufen sich

Die Jägerschaft appelliert, die Regeln einzuhalten, um tierischem Leid vorzubeugen.

Am 5. Februar schlug ein Beitrag auf der Facebook-Seite "Spotted Pinzgau" hohe Wellen. Zu sehen ist ein Pitbull, der ein Reh offenbar schwer verletzt hat. "Der Kampfhund zerbiss dem weiblichen Stück Rotwild das Unterkiefer", formulierte die Salzburger Jägerschaft in einer Aussendung. Der Besitzer habe entlang des Spazierwegs am Wengerberg in Piesendorf eine Pause eingelegt, als sein tierischer Begleiter in unmittelbarer Nähe einer Fütterung ein Reh aufspürte, dieses bis ins Gewerbegebiet verfolgte und sich letztlich darin verbissen habe.

Landesjägermeister beklagt fehlende Einsicht

"Wir stellen fest, dass unsere zahlreichen Appelle kaum Gehör finden. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Hundebesitzerinnen und -besitzer immer noch glauben, dass ihr Hund niemals ein Wildtier aufspüren, hetzen und angreifen würde. Hier trügt der Schein", warnt Landesjägermeister Max Mayr-Melnhof. Jeder Hund besitze "diesen angeborenen Geruchssinn. Nimmt der Hund die Fährte auf, gehört auch die Jagd auf Wildtiere dazu, wenn ihm diese Möglichkeit geboten wird. Dass dies massives Tierleid hervorruft, wird dabei immer vergessen."



Jedes Jahr "etliche Risse" in Saalfelden

Sepp Hörl erzählt seitens der Saalfeldener Jägerschaft ebenfalls von mehreren Vorfällen: "Jedes Jahr kommt es zu etlichen Rissen in Saalfelden. Im aktuellen Winter sind zwei Fälle bestätigt, auch ein dritter ist wahrscheinlich auf einen Hund zurückzuführen. Wenn die im gesamten Gemeindegebiet geltende Leinenpflicht eingehalten werden würde, könnte man das verhindern."

Christine Zandl, Geschäftsführerin der Jägerschaft Pinzgau, sieht das Problem meist "am anderen Ende der Leine". Die Jägerschaft versuche immer wieder, den Dialog zu suchen. "Wir wollen frei laufende Hunde nicht erschießen. Das Bewusstsein in der Bevölkerung muss aber dringend geschärft werden. Was die Jägerschaft mitkriegt, ist oft nur die Spitze des Eisbergs."

Hunde sind für Wildtiere "nichts anderes als der Wolf"

Auf der Homepage von "Respektiere deine Grenzen" heißt es zum Thema: "Für uns Menschen ist der Hund ein guter Freund. Für heimische Wildtiere ist er nichts anderes als ein Wolf, der sie als potenzielle Nahrungsquelle betrachtet. Ein frei laufender Hund löst daher bei diesen Tieren immer Panik aus. Selbst wenn er sie nicht gefährden könnte, sind sie zur Flucht gezwungen, und das kostet unnötig Energie." Muttertiere bräuchten ohnehin viel Energie, um ihre Jungen aufziehen zu können. Und Jungtiere seien oft "so unbeholfen, dass sie von Hunden ganz leicht getötet werden können".

Bezirksjägermeister Walter Herbst bekräftigt deshalb einmal mehr den Appell, "der Leinenpflicht nachzukommen".





