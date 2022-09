Pinzgau: Intensität der Naturgewalten bereitet Sorgen

Der Schaden ist schon angerichtet, das Tempo des Klimawandels rasant. Anpassung heißt das neue Schlagwort. In Zell am See fand zu diesem Thema die österreichische Naturgefahren-Tagung statt.

Sintflutartige Regenfälle, großräumige Überflutungen, verheerende Murenabgänge - der Pinzgau wurde in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig Schauplatz dramatischer Naturereignisse. Grund genug, dass die österreichische Naturgefahren-Tagung vorige Woche drei Tage lang im Bezirk stattfand. Unter dem Motto "Verstehen - Vernetzen - Vorsorgen" kam es zu einem Wissens- und Erfahrungsaustausch von Experten, Entscheidungsträgern, Einsatzorganisationen, Infrastrukturbetreibern und Versorgungsunternehmen. Die Themen Katastrophenschutz, Verbauung, Präventionsstrategien und vieles mehr standen auf dem Programm. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gestaltete das Treffen im Ferry ...