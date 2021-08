Pinzgau: Neue Schutzbauten sind enorm gefragt

Bis zum Jahr 2028 ist der Bauzeitplan der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) Pinzgau lückenlos getaktet. Dort, wo bereits Bauten stehen, konnte im Juli noch weitaus Schlimmeres verhindert werden.

Dutzende Wohngebäude, Firmen, landwirtschaftliche Flächen, Gleiskörper und vieles mehr wurden von der Salzach geflutet. Der Schaden im Oberpinzgau liegt im zweistelligen Millionenbereich.

Noch weitaus dramatischere Dimensionen hätte das Hochwasser am 17. und 18. Juli aber bezirksweit ausgelöst, wenn nicht Jahr für Jahr stark in den Ausbau der Wildbach-Schutzbauten investiert würde. Gebhard Neumayr, Gebietsbauleiter der WLV-Pinzgau, dazu: "Die massiven Anstrengungen, die Schutzmaßnahmen ständig zu verbessern, haben sich bestens bewährt. 18 Sperren haben wir in den vergangenen Wochen im Pinzgau ...