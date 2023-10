Mittwochfrüh hatte eine 51-jährige Pinzgauerin einen abbiegenden Pkw übersehen.

In der Früh des 25. Oktober ereignete sich ein Verkehrsunfall in Maishofen. Eine 51-jährige Pinzgauerin hatte zum Abbiegen auf einer Kreuzung gehalten und wurde von einer 24-jährigen Pinzgauerin übersehen. Sie fuhr in den stehenden Pkw.

Die 51-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Alkotests verliefen bei beiden Beteiligten negativ.