Pinzgauer arbeitet als Hirte in der Schweiz

Der beste Schutz gegen den Wolf sind Hirten. Norbert Brandtner aus Lofer ist einer der wenigen in Österreich und erzählt den SN über seine Erfahrungen.

Heuer wird der Loferer Norbert Brandtner (37) seinen zehnten Sommer auf der Alm verbringen. In einer Woche macht er sich auf den Weg. Aber nicht auf eine der 1800 Almen in Salzburg, wo inzwischen der Wolf wieder eine Bedrohung für die Nutztiere ist, sondern in den Schweizer Kanton Graubünden. "Wenn man als Hirte arbeiten will, muss man in die Schweiz gehen", sagt der Pinzgauer.