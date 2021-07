Pinzgauer Bankräuber erhielt gemäß Urteil des Obergerichts letztlich nur ein Jahr unbedingte Haft

Ein Berufungssenat des Oberlandesgerichts (OLG) Linz befasste sich am Donnerstag mit dem Fall eines 41-jährigen Pinzgauers, der im November 2020 mit einem Gasdruckrevolver bewaffnet in Saalfelden eine Bankfiliale überfallen und 4800 Euro erbeutet hatte.

In erster Instanz war der unbescholtene und geständige Mann, der sich später selbst stellte, am Landesgericht Salzburg zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden - bei einem Strafrahmen von einem Jahr bis zu 15 Jahren Haft. Die Staatsanwaltschaft Salzburg meldete umgehend Strafberufung an - aber auch der Angeklagte.

Das nun von einem Linzer Dreirichtersenat gefällte und rechtskräftige Urteil ist bemerkenswert: Wie Wolfgang Seyer, Sprecher des OLG Linz, auf SN-Anfrage sagte, "wurde der Berufung der Staatsanwaltschaft Folge gegeben und ...