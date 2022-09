Pinzgauer Bergrettung hat sehr viel zu bewältigen

Der Drang in die Berge ist enorm, ein Anstieg der Einsätze die Folge. Pinzgauer Bergretter geben Einblicke ins Unfallgeschehen.

Die rund 1400 Bergretterinnen und Bergretter der 43 Ortsstellen in Salzburg rückten von Jänner bis Mitte September bereits zu rund 600 Einsätzen aus (2021 waren es 624 Einsätze im gesamten Jahr). Der Pinzgau mit seinen 14 Ortsstellen und der Pongau (jeweils über 200 Einsätze) führen die Statistik an.

Die Anzahl der Bergungen von insgesamt 24 tödlich Verunfallten liegt bereits sehr hoch (2021 waren es insgesamt 32 Tote). Trauriges Detail der Statistik: Über ein Drittel der tödlich verunglückten Bergsteiger sind heuer im Pinzgau zu beklagen. "Es sind einfach derartig viele Leute unterwegs, sodass verhältnismäßig leider auch wieder mehr passiert", schildert Bernd Tritscher, Bezirksleiter der Bergrettung.

Die Hauptunfallfaktoren sind Stürze und medizinische Notfälle. Am öftesten müssen die Bergretter/-innen wegen Unfällen bei Wanderungen und beim Mountainbiken ausrücken. "Mit dem E-Bike kommen viele Leute in Gegenden, die für sie vorher unerreichbar waren. Die Abfahrt ist das heikle Thema. Man sieht oft E-Biker, die sich regelrecht runterzittern", sagt Tritscher.





Kitzlochklamm-Klettersteige als Einsatz-Hotspot

"Wahnsinnig viel" spiele sich zudem in Klettersteigen ab, zum Beispiel in den schnell erreichbaren der Kitzlochklamm in Taxenbach. "Da rücken die Kollegen der Bergrettung Rauris fast jede Woche aus." Der Unkener Thomas Hauer, stv. Landesleiter, ergänzt: "Meist sind das in den Klettersteigen keine schweren Unfälle. Es geht oft darum, dass die Leute völlig erschöpft sind und dann in eine psychische Ausnahmesituation geraten." Grundsätzlich würden auch viele ihre eigene Leistungsfähigkeit überschätzen. Und besonders gefährlich werde es, wenn Leute ungeachtet der Wetterverhältnisse ihre Pläne durchdrücken wollen - zum Beispiel Urlauber, die von weither angereist kamen. "In den Bergen kann man nichts erzwingen. Der Hausverstand muss siegen."





” Bild: SN/sw/andreas rachersberger Thomas Hauer, Bergrettung Salzburg, Landesleiter-Stv. „Es kommt oft vor, dass Leute ihre eigene Leistung überschätzen“

Die Bergrettung würde nie jemanden für fahrlässiges Handeln verurteilen, erzählt Hauer weiter: "Wir sind keine Moralapostel, sondern dafür da, um Menschen in Notlagen zu helfen. Aber es gibt kein Recht auf Hilfe in den Bergen. Wenn ein Einsatz für uns zu gefährlich wird, müssen wir abbrechen." Bei Einsätzen, bei denen Bergretter auf Todesopfer stoßen, gebe es immer Nachbesprechungen im Beisein ausgebildeter Peers. "Das ist wichtig, um das Ganze gut zu verarbeiten."



Bei hochalpinen Touren schlummern zusätzliche Gefahren

Auf einen gefährlichen Faktor weist der Dientener Thomas Schwaiger hin, der Leiter der Alpinpolizei: "Bei hochalpinen Touren kommt es durch das Abschmelzen von Schnee- und Eisfeldern zu Rutschbewegungen durch loses Gestein. Aus manchen Schneefeldern wurden nun auch eisige Felsabschnitte, die hochalpine Ausrüstung wie Steigeisen nötig machen." Der Permafrost sorgt normal für die Standfestigkeit von Wänden und Graten. Das Gehen auf Blankeis mit Schuttauflage erfordert eine gute Technik mit Steigeisen. Dazu kommt eine erhöhte Steinschlaggefahr durch die Veränderungen des Permafrostes. Es gilt, auf Gefahrenzeichen wie frische Eisschollen oder frische Risse in Stein und Eis zu achten.

Über 100 Einsätze der Bergrettung Salzburg wurden heuer in Zusammenarbeit mit der Alpinpolizei, dem Hubschrauberteam der Libelle und Teams von Rettungshubschraubern bewältigt: "Das ist eine enorme Erleichterung, da so auch viel rascher geholfen werden kann", sagt Balthasar Laireiter. Manche Unfälle, so der Landesleiter der Bergrettung weiter, ließen sich kaum vermeiden. "Aber prinzipiell sind viele auf mangelnde Planung und Vorbereitung zurückzuführen."



Unbedingt aktivieren: die Handyfunktion "Find my phone"

Tritscher und Hauer weisen abschließend auf die große Bedeutung der Ortungsfunktion "Find my phone/mobile" hin, die bei vielen Mobiltelefonen ganz einfach aktiviert werden kann. Für die Bergrettung ist dies eine wichtige Hilfe bei Suchaktionen. Besonders wenn man alleine am Berg unterwegs ist und eventuell durch einen Absturz oder eine schwere Verletzung nicht mehr in der Lage ist zu telefonieren, kann die Aktivierung überlebenswichtig sein. Die Bergrettung Salzburg konnte mit dieser genauen Standortermittlung einige Vermisste sehr rasch finden. Wichtig ist, einer Vertrauensperson die Zugangsdaten zu dieser Standortermittlung anzuvertrauen.