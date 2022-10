Pinzgauer Brautpaar während der Hochzeitsnacht bestohlen

Einen dreisten Diebstahl hat die Salzburger Polizei am Montagvormittag gemeldet. Opfer der Straftat wurde dabei ein Pinzgauer Brautpaar.

Die Tat ereignete sich laut Polizeiangaben in der Nacht auf Sonntag. Einem einheimischen Brautpaar im Pinzgau seien sämtliche Hochzeitsgeschenke gestohlen worden, schrieb die Polizei in einer Mitteilung.

Die Präsente wurden am Samstag nach der Übergabe an das Brautpaar in ein Fahrzeug, das neben dem Veranstaltungsort auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt war, verladen. Als das Brautpaar am Sonntag das Fahrzeug öffnete, war dieses komplett leer geräumt und von den Geschenken fehlte jede Spur. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bis dato unbekannt.