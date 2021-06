Pinzgauer bricht Schweigen: "Im Heim herrschten Gewalt, Drill und Angst"

Ein Pinzgauer, der als Kind in ein Bubenheim in Niederösterreich geschickt wurde, erzählt erstmals, was er dort erdulden musste.

Mehr als 50 Jahre hat Pensionist Theodor Huber aus Rauris geschwiegen. Kaum jemandem hat er von der körperlichen und seelischen Gewalt erzählt, die er in den 1960er-Jahren als Halbwaise im Alter zwischen acht und 15 Jahren im ehemaligen Bubenheim der Caritas in Retz in Niederösterreich erlitten hat. Untergebracht waren dort "hilfsbedürftige und schwer erziehbare Kinder". Den SN hat der 67-jährige gebürtige Pinzgauer aus Gries seine Geschichte jetzt erzählt, ausgelöst durch einen kürzlich in den "Salzburger Nachrichten" erschienenen Artikel über Heimopfer, ...