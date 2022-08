Pinzgauer erwartet im Herbst ein Baustellen-Marathon

Die umfangreichen Straßensperren für den Ironman am Sonntag waren nur ein kleiner Vorgeschmack. Von Schulanfang bis Dezember sind in Zell am See ständig Hauptverkehrsstraßen gesperrt.

SN/anton kaindl Bauarbeiten und Straßensperre in der Kaprunerstraße in Schüttdorf.