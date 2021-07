Pinzgauer Festkultur wird wieder mit Leben erfüllt

Längst nicht wie gewohnt, aber doch - es rührt sich was in diesem Sommer. Sorgen bereiten große Festgelände mit vielen Zugängen.

Musikkapellen geben wieder Platzkonzerte, Volkskultur-Gruppen proben für Auftritte, Tourismusverbände planen Events - das festliche Leben kehrt allmählich zurück.

Rundgegangen ist es am Samstag in Lofer. Die landesweite Almsommer-Eröffnung wurde auf der Kechtalm der Familie Flatscher in der Almenwelt Lofer gefeiert. Nach dem offiziellen "Einläuten" konnten die Gäste bei Themen-Wanderungen die Natur erleben, Wissenswertes über die Almwirtschaft erfahren oder in die Welt der heilsamen Kräuter bei geführten Wanderungen mit den Expertinnen des Vereins TEH (Traditionelle Europäische Heilkunde) Unken eintauchen. ...