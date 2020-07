Die Fischbestände in Pinzgauer Fließgewässern sind akut gefährdet, warnt Bezirksfischermeister Reinhard Riedlsperger. Bewirtschafter und Angler führen einen "Kampf gegen Windmühlen".

Alarmierende Ergebnisse bringen die Bestandsaufnahmen in den Pinzgauer Gewässern zum Vorschein. "Die Nebengewässer der Hauptflüsse Salzach und Saalach weisen mit wenigen Ausnahmen Fischbestände auf, die sich in einem Bereich von nur drei bis zehn Prozent des Sollwertes bewegen. In Restwasserstrecken ...