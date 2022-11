Pinzgauer Gemeinde kauft den Investoren Häuser weg

Geschlossene Hotels und unbewohnte Häuser enden oft als unerwünschte Zweitwohnsitze. In Leogang will man das verhindern.

Die ehemalige Pinzgauer Stub'n in Leogang ist ein Fall, wie er immer wieder vorkommt. Früher war es eine beliebte Pension mit einem Restaurant. Dann haben die Eigentümer etwas anderes gemacht und an einen Rumänen verkauft. Bürgermeister Josef Grießner (ÖVP) sagt, der habe nur mehr die Zimmer vermietet und das Objekt dann auch wieder loswerden wollen, weil er eigentlich keinen Bezug zu Leogang gehabt habe. Am Ende stehen in so einem Fall oft der legitime Versuch, noch möglichst viel Geld mit ...