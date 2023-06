Pinzgauer Heilwissen - welche Kräfte in Rinden und Pilzen stecken

Der TEH-Verein lädt wieder zu den Heilsamen Tagen nach Unken. Auch wissenschaftliche Erkenntnisse werden dort präsentiert.

Das alte Wissen zum Einsatz von Rinden und Pilzen in der Naturheilkunde sei vielerorts in Vergessenheit geraten, sagt Theresia Harrer-Vitzthum, Obfrau des TEH-Vereins in Unken, der sich der Traditionellen Europäischen Heilkunde (TEH) und der Bewahrung und Weitergabe des überlieferten Pinzgauer Heilwissens verschrieben hat. Um aufzuzeigen, wie vielfältig Pilze und Rinden im medizinischen Bereich sowie in der Vorsorge und Pflege eingesetzt werden können, widmen sich die diesjährigen Saalachtaler Heilsamen Tage am Freitag und Samstag ganz diesem Thema. Sie finden am Sitz ...