Pinzgauer Jägerschaft bewertete die Trophäen aus dem Vorjahr

Die Beurteilungskommission warf drei Tage lang analytische Blicke auf alles, was ihr vorgelegt wurde. Der Vorsitzende saß daheim in Quarantäne und wurde für Abschlussgespräche digital zugeschaltet. Die PN erhielten im Congress Saalfelden Einblick in den Ablauf.

Im Erdgeschoß werden in einem separierten Raum nach wie vor Coronatests durchgeführt, nebenan im Foyer des Congress Saalfelden wurde von Dienstag bis Donnerstag voriger Woche an Trophäen gebohrt. Im ersten Stock ging es dann an mehreren Tischen weiter mit der Beurteilung gemäß Hegeschauverordnung - getrennt nach Rot-, Gams- und Rehwild. Ein 2G-Nachweis beim Security-Mitarbeiter war ebenso Pflicht für den Einlass wie eine FFP2-Maske, die Beurteilungskommission wies zudem einen aktuellen PCR-Test vor. Der Saalfeldener Hegemeister Sepp Hörl, der just ...