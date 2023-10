Pinzgauer bei Kauf von Wohnmobil um 50.000 Euro betrogen

45-Jähriger zahlte viel Geld auf französische Konten ein - ein Wohnmobil erhielt er nie.

Der 45-jährige Pinzgauer hatte am 20. Oktober in einem Fahrzeugforum auf einem Social-Media-Kanal einen - vermeintlichen - Verkäufer kontaktiert, weil er sich ein Wohnmobil kaufen wollte. In der Folge wurden die Zahlungsmodalitäten sowie Zustellung und Import des Fahrzeugs von Polen nach Österreich besprochen.

Tatsache ist: Der nunmehr Geschädigte überwies in zwölf Teilzahlungen insgesamt knapp über 50.000 Euro auf sieben verschiedene französische Konten - dann brach der Kontakt zum vermeintlich seriösen Verkäufer ab.