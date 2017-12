Pinzgauer Lokalbahn wird 120 Jahre alt

1898 wurde die Pinzgauer Lokalbahn eröffnet. Am 2. Jänner 2018 - 120 Jahre später - ist sie eine der wichtigsten öffentlichen Verkehrsadern von Zell am See bis Krimml.

Mit 40 Haltestellen wird die Region im Pinzgauer Zentralraum erschlossen. Rund 900.000 Fahrgäste jährlich - Schüler, Pendler sowie Touristen - nutzen das Verkehrsangebot.



Für Landeshauptmann Wilfried Haslauer, der sich erfolgreich für den Erhalt der Pinzgauer Lokalbahn eingesetzt hat, ist diese mehr als eine gewöhnliche Eisenbahn: "Die Pinzgauer Lokalbahn ist eine Lebensader für den Oberpinzgau, und dies im doppelten Sinn: Einerseits ist sie ein Verkehrsmittel für die Einheimischen, um in die Arbeit oder die Schule zu gelangen, andererseits steht sie den vielen Besuchern und Gästen des Nationalparks Hohe Tauern und der Oberpinzgauer Tourismusregionen als beliebtes Nahverkehrsmittel zur Verfügung."



"60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind tagtäglich im Einsatz für die Pinzgauer Lokalbahn. Rund 900.000 Fahrgäste jährlich, davon täglich 1100 Schülerinnen und Schüler, nutzen das attraktive Angebot. Wir befördern unsere Fahrgäste im Stundentakt in modernen Garnituren mit bis zu 80 km/h auf einer Strecke von 53 Kilometern und über 40 Haltestellen", sagt Schitter, Vorstandssprecher der Salzburg AG. "Auch in den nächsten Jahren haben wir uns viel vorgenommen: In Kooperation mit der Region und dem Tourismus wollen wir auch weiterhin die Verkehrsströme gezielt steuern und das touristische Angebot weiterentwickeln."





Eröffnet im Auftrag des Kaisers

Am 2. Jänner 1898 wurde die Pinzgauer Lokalbahn im Auftrag des Kaisers Franz Josef I. eröffnet. 120 Jahre später, ist sie eine der wichtigsten öffentlichen Verkehrsadern von Zell am See bis Krimml. Laufend werden die Verbindungen an die Bedürfnisse der Fahrgäste angepasst und mit einer Eilzugsverbindung am Abend konnte die Attraktivität der Schienenverbindung zwischen Zell am See und Krimml vor allem für Pendler und Schüler erhöht werden. Seit Dezember 2014 gibt es auch eine auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmte Eilverbindung ab Krimml dazu. Und seit Dezember 2015 fährt in der Früh ein weiterer Eilzug von Krimml nach Zell am See.





12.000 Fahrräder in einem Sommer transportiert

Auch für Touristen ist die Pinzgauer Lokalbahn von großer Bedeutung. Allein im Sommer 2017 transportierte die Bahn rund 12.000 Fahrräder für Urlauber und Einheimische. Seit 2012 ist die Pinzgauer Lokalbahn ein verlässlicher Partner der Großveranstaltung Iron Man 70.3 in Zell am See. An zwei Tagen befördert die Bahn hier durchschnittlich 28.000 Personen und stellt damit ihre Leistungsfähigkeit einmal mehr unter Beweis. Im Sommer wie im Winter bietet die Pinzgauer Lokalbahn auch zahlreiche Tourismus-Angebote. Neben verschiedenen Gästekartenkooperationen, den Sonderzügen zu den Zeller Sommernachts- und Seefesten und dem unkomplizierten Fahrradtransport im Sommer, gibt es im Winter die Rodel-, Langlauf und Skizug-Kooperationen, wo der Skipass als Fahrkarte zählt. Darüber hinaus fahren über 70 Nostalgiezüge pro Jahr, die mit - zur jeweiligen Jahreszeit passenden - Anschlussprogrammen ergänzt werden, wie zum Beispiel dem Besuch der Krimmler Wasserfälle.



(SN)