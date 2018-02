Pinzgauer Musiker spielt auf Alphörnern und Skistöcken

Er hat es schon wieder getan: Der Saalfeldener Alphornbläser Xandi Fuchs nützte den prächtigen Skitag und spielte ehe er ins Tal rauschte vor der Kulisse des Hochkönigs ein Stückerl auf seinem Skistock. Aber jetzt folgt der Sonne wieder viel Schnee.

Mit seinen kleinen Einlagen überrascht und erfreut er immer wieder Passanten.

"Das war ein ziemlicher Auflauf", freut er sich noch heute und lacht in sich hinein. Den Auflauf hat Xandi Fuchs "veranstaltet". In Hongkong. Der gebürtige Maria Almer, der jetzt im schönen Saalfelden lebt, war vor Jahren einen Monat lang in China und Hongkong unterwegs. Allein. Mit Alphorn. Er hatte ein nordisches Hirtenhorn bei sich. Das ist kleiner, lässt sich zerlegen und ist so transportabler.

"Die Chinesen haben schön g'schaut. Ich habe ja aus allen möglichen Dingen Geräusche herausgeholt und mich als Straßenmusikant probiert."

Ein bisserl ist der Xandi Fuchs ja wie Bob Dylan auf einer "never ending tour" unterwegs. Auf einer ganz persönlichen. Die führt ihn mit der Garnitur seiner verschiedenen Alphörner als Soloreisender in zahllose deutsche Kirchen. Er spielt dort für sich allein "und ich habe meine Freude daran". Jetzt wird Fuchs, ein passionierter Skifahrer die Brettl wohl einige Tage stehen lassen. Der Wetterbericht sagt für die Region Saalfelden-Maria Alm bis Freitag nämlich 20 bis 25 Zentimeter Neuschnee voraus. Dann wird vermutlich der Schneewalzer fällig . . .

(SN)