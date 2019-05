Ein vielfältiges Angebot im gemütlichen Teil der Altstadt offeriert der Lirk-Schuh-Shop.

Evi und Rudi Hinterberger sind Schuhhändler aus Leidenschaft. Seit vielen Jahren betreiben sie ihr Geschäft am Rathausplatz in Saalfelden mit Erfolg. Das führte dazu, dass das Paar aus dem Pinzgau im Vorjahr den Schritt in die Landeshauptstadt wagte. Seit März ...