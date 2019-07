Pinzgauer raste in Bachbett

Erhöhte Geschwindigkeit dürfte Schuld an dem Unfall gewesen sein:

Ein 24-jähriger Einheimischerfuhr in der Nacht auf Samstag in Richtung Maria Alm. Laut eigenen Angaben war er wohl zu schnell unterwegs und kam in einem Baustellenbereich links von der Fahrbahn ab. Der junge Mann stürzte über eine rund vier Meter hohe Mauer in ein Bachbett.

Der Lenker zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0.22 Promille.

Quelle: SN