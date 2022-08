Pinzgauer Trio fungiert als neuer Impfstraßen-Betreiber

Fidelius Krammel, Bernadett Maizik und Ben Huber lernten sich als Mitarbeiter bei der Impfstraße in der HAK kennen. Jetzt organisieren sie für das Land Salzburg das Angebot im Pinzgau und Pongau.

Anfang des Jahres wurde der Betrieb der Salzburger Impfstraßen EU-weit neu ausgeschrieben. Doch warum sollten dabei nicht auch Leute zum Zug kommen, die auf lokaler Ebene wertvolle Erfahrungen gesammelt haben?

Dieser Gedanke ließ drei Pinzgauer nicht mehr los. Kurz vor Ausschreibungsschluss wurde die Initiative ergriffen, in langen Nächten ein Konzept ausgearbeitet und ebendieses eingereicht. Mit dabei: der Zeller Fidelius Krammel, 46, Allgemeinmediziner in Thumersbach, Notarzt, Arbeitsmediziner und auch mit Einblicken in die Covid-Station der SALK ausgestattet; die Saalbacherin ...