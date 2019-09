Pinzgauer von Steinlawine erfasst und getötet

Ein 53-jähriger Saafeldner starb am Mittwochnachmittag bei einer Wanderung oberhalb der Stauseen. Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin und einem deutschen Ehepaar aus Ulm unterwegs gewesen, als das Unglück geschah.

Zu einem tragischen Unglück ist es Mittwochnachmittag in Kaprun gekommen. Zwei Einheimische - ein 53-jähriger Saalfeldner und seine Lebensgefährtin (51) - hatten eine Wanderung vom Alpincenter am Kitzsteinhorn über den Wanderweg zum Mooserboden Stausee übernommen. Laut Polizeibericht stießen sie auf dem Weg auf zwei deutsche Staatsbürger aus Ulm, eine 45-jährige Frau und einen 41-jährigen Mann. Das Quartett entschloss sich, gemeinsam weiterzugehen. Beim Abstieg am frühen Nachmittag von der Hohen Kammerscharte auf einer Höhe von 2325 Metern löste sich oberhalb aus den Felswänden des so genannten "Hochschober" ein mittelgroßer Felssturz. Die vier Wanderer versuchten noch, sich durch Weglaufen in Sicherheit zu bringen. Der 53-jährige Pinzgauer wurde dabei von einem Felsbrocken so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Seine 51-jährige Lebensgefährtin blieb unverletzt, erlitt jedoch eine schweren Schock. Die 45-jährige Deutsche wurde von Felsbrocken im Bereich der Beine getroffen und verletzt. Ihr 41-jähriger deutscher Lebensgefährte erlitt ebenso Verletzungen. Die beiden wurden von Notarzthubschraubern geborgen und ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Der Leichnam des 53-Jährigen wurde von der Mannschaft des Polizeihubschraubers geborgen und ins Tal geflogen. Die Angehörigen wurden von einem Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.

Die Behörden organisierten einen Großeinsatz mit zwei Mann der Alpinpolizei, elf Mann der Bergrettung Kaprun sowie drei Notarzt- und einem Polizeihubschrauber. Was die Ursache des Unglücks betrifft, so gibt es laut Polizei keinen Hinweis auf Fremdverschulden.

Maria Riedler, Sprecherin der Salzburger Bergrettung, betonte, dass es sich um eine sehr große Steinlawine gehandelt habe, die in der Bärrinne abgegangen ist. "Der hochalpine Kammerschartenweg wurde von den Geröllmassen bis zu vier Meter hoch verschüttet." Die Bergrettung setzte auch Suchhunde ein, um mögliche weitere Verschüttete finden zu können.

Die Gerölllawine donnerte noch viel weiter die Rinne hinunter. Die Ausläufer erreichten sogar den Stausee "Wasserfallboden" auf rund 1700 Metern Höhe. Sie erfassten auch noch einen zweiten Wanderweg, auf dem sich ebenfalls vier Wanderer befanden, diese blieben aber unverletzt, teilte das Landesmedienzentrum mit.

Der Hochgebirgsstausee Mooserboden gehört zum Verbund-Kraftwerk. Wie Verbund-Sprecher Wolfgang Syrowatka schildert, sei die Betriebsfeuerwehr des Kraftwerkes zur Unterstützung im Rettungseinsatz ausgerückt. Der Kammerscharten-Weg sei ein hochalpiner Steig. Dieser Steig liege nicht im Erhaltungsbereich des Verbundes.

Quelle: SN