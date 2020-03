Coronavirus: In Pinzgauer Kirchen werden (noch) keine Maßnahmen gesetzt.

Für Pfarrer Christian Schreilechner ändert sich vorläufig nichts: In Zell am See gibt es weiterhin Weihwasser in den Weihwasserbecken, die Mundkommunion und den Händedruck beim Friedensgruß.

Wobei der Stadtpfarrer nichts dagegen hätte, von der Mundkommunion Abstand zu nehmen. ...