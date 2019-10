Pinzgauerin bei Forstarbeiten von fallendem Baum getroffen

Eine 60-jährige Pinzgauerin ist am Nationalfeiertag bei Forstarbeiten verletzt worden.

Die Frau und ihr Ehemann führten in Uttendorf gemeinsam Fortarbeiten durch, als es zu dem Unfall kam. Der Mann durchschnitt den Stamm einer Erle und seine Frau zog an einem am Baum befestigten Seil in die gewünschte Fallrichtung. Als die Frau dem Baum ausweichen wollte, rutsche sie aus und stolperte. Sie wurde von der Krone des fallenden Baumes am Rücken getroffen. Der Baum war etwa acht Meter hoch. Der Stamm hatte einen Durchmesser von 15 Zentimetern. Die Pinzgauerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Zell am See geflogen.

