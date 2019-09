Pinzgauerin mit Hubschrauber vom Watzmanngrat geflogen

Die Bergwacht Ramsau befreite die verletzte Frau aus ihrer misslichen Lage.

Eine 22-jährige Bergsteigerin aus dem Pinzgauer Saalachtal geriet am Donnerstagvormittag bei der Überschreitung des Watzmann in Bergnot. Die Frau, die mit einem Begleiter unterwegs war, hatte sich stark am Fuß verletzt und konnte nicht mehr weitergehen oder absteigen. Kurz nach zehn Uhr ging in der Bergwacht Ramsau der Alarm ein. Der Traunsteiner Rettungshubschrauber "Christoph 14" flog einen Mann der Bergwacht am kurzen Sieben-Meter-Rettungstau vom Watzmannhaus zur Einsatzstelle rund fünf Gehminuten nördlich der Mittelpitze. Die Bergsteigerin wurde zusammen mit dem Bergretter am 25-Meter-Tau zum Watzmannhaus und danach ins Tal geflogen. Dort wurde sie vom Berchtesgadener Roten Kreuz ins Krankenhaus nach Berchtesgaden gebracht. Der hochalpine Einsatz dauerte aufgrund des guten Flugwetters nur rund eine Stunde.

Quelle: SN