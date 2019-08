Pionierbrücke in Rußbach ist fertig - Bundesheer rechnet mit weiterem Einsatz

In Annaberg soll die Neuhausbrücke durch eine 30 Meter lange Behelfsbrücke ersetzt werden.

Vor zwei Wochen richtete der über die Ufer getretene Rußbach schwere Schäden an. Die Brücke, die von Abtenau kommend in den gleichnamigen Ort am Pass Gschütt führt, war weggerissen worden. Seither arbeiteten die Pioniere an einer Behelfsbrücke. Bewohner konnten in der Zwischenzeit nur über einen Steg den Bach queren. Am Montag soll nun wieder ein Stück Normalität einkehren, nachdem die Straßenmeisterei Tennengau die Zufahrtsrampen und den Fahrbahnbelag fertig gestellt hat. Der erste Linienbus wird in der Früh die einspurig befahrbare Brücke passieren. Für den öffentlichen Verkehr bleibt die Verbindung auch tagsüber offen. Für den restlichen Anrainerverkehr hat das Land zwei Zeitkorridore vorgegeben: von 4.30 bis 7 Uhr und von 17 bis 19.30 Uhr. Grund für die Einschränkung sind die nach wie vor laufenden Arbeiten an der beschädigten Pass Gschütt Straße (B166).

Die 65 Pioniere des Bundesheeres haben zwar erst am Donnerstag ihren Einsatz in Rußbach beendet. Laut Pressesprecher Wolfgang Riedlsperger steht aber ein weiterer Hilfseinsatz in der Region bevor. In Annaberg soll die Neuhausbrücke durch eine 30 Meter lange Behelfsbrücke ersetzt werden.

