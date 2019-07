In drei Wochen soll der Ort von Salzburger Seite aus wieder erreichbar sein. Der Schaden durch das Hochwasser am Montag dürfte mindestens sieben Mill. Euro betragen.

Am Dienstag liefen die Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser in Rußbach weiter auf Hochtouren. Bürgermeister Karl Huemer (ÖVP) sagte zu Mittag, in 20 bis 25 Häuser sei Wasser eingedrungen. "Die Keller sind ausgepumpt. Jetzt geht es an die Reinigung." Das schlammige ...