Pioniere helfen in Rußbach - und beklagen fehlende Investitionen ins Bundesheer

Das Bataillon, das für Rußbach eine Behelfsbrücke errichtet, hat seit Mittwoch einen neuen Kommandanten. Bei dessen Einweihung klagten Verantwortliche des Bundesheers über den derzeitigen Zustand und äußerten Wünsche für die Zukunft.

Am Mittwoch bekamen die Salzburger Pioniere einen neuen Kommandanten. Nicht alle konnten dem militärischen Festakt in der Schwarzenbergkaserne beiwohnen. Denn 60 von ihnen befinden sich derzeit noch in Rußbach, wo ein großes Unwetter in der Nacht auf Montag eine Brücke ...