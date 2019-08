Pioniere übergaben zweite Behelfsbrücke nach Unwettern

Die Kurhausbrücke über den Rußbach bei Abtenau wurde von 45 Soldaten eingebaut. Gesamt neun Brücken wurden bei den Unwettern Ende Juli beschädigt oder zerstört.

Nach den schweren Unwettern im Tennengau Ende Juli laufen die Arbeiten zur Behebung der Schäden nach wie vor auf Hochtouren. Ein wichtiger Meilenstein wurde nun in Abtenau gesetzt: 45 Soldaten des Bundesheeres übergaben am Freitag die neu errichtete Kurhausbrücke über den Rußbach in Abtenau. Insgesamt wurden bei dem Unwetter neun Brücken massiv in Mitleidenschaft gezogen, an fünf Stellen wurde die Fahrbahn teilweise weggerissen oder unterspült. An sechs Stellen musste das Ufer abgesichert werden.



An zwei Brücken wird noch gearbeitet

Die Neuhausbrücke konnte bereits zwei Wochen nach dem Unwetter für den Verkehr freigegeben werden, Rußbach war durch diesen Behelfsübergang wieder verkehrstechnisch mit Salzburg verbunden.

Nun folgte mit der Übergabe der Kurhausbrücke eine weitere Wiederherstellung einer Straßenverbindung. Die Sicherungsmaßnahmen für die innere und äußere Flarnbrücke - hier wurde das Fundament massiv unterspült, die Standsicherheit war in Gefahr - sind zudem abgeschlossen. Auch die Absicherung der Reisenauerbrücke ist erfolgt. Die Arbeiten für die Wiederherstellung an der Scheiben- sowie Rußbachbrücke laufen noch.



Zwei Drittel der Arbeiten abgeschlossen

Derzeit sind etwa zwei Drittel der Arbeiten abgeschlossen, der Verkehr kann überall, wenn auch teilweise mit Ampelregelung (an zwei Stellen), fließen.

Bei den Sicherungsmaßnahmen wurden bisher 5000 Wasserbausteine, 1400 Kubikmeter Beton, 20.000 Tonnen Bach- und Schüttmaterial und 1300 Tonnen Asphalt gebraucht.

Quelle: SN