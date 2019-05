Pioniergeist und Retter

Seit 27 Jahren leitet Hannes Laner die Bergrettungsortsstelle in Bischofshofen. Vergangene Woche wurde er erneut für eine Funktionsperiode von drei Jahren als Ortschef gewählt.

"Klar ist es oft nicht einfach, wenn man mehr oder weniger, 365 Tage im Jahr erreichbar ist", schmunzelt Hannes Laner (58), "aber in Zeiten der modernen Kommunikation konnte ich sogar einmal während meines Urlaubs in Rio de Janeiro einen Einsatz übernehmen."

Hannes Laner, der auch ausgebildeter Heeresbergführer ist, engagierte sich von Beginn an für Neuerungen in den Bergetechniken bei der Bergrettung. "Bereits 1987 gab es beim Militär, wo ich auch als Sanitäter beschäftigt bin, eine der besten Ausbildungen überhaupt und damals schon Bergungen mit einer Motorseilwinde."

In der Ortsstelle hätte es damals nur ein kleines Kammerl in einer alten Waschküche für die Retter gegeben, erinnert er sich, "und ohne Telefon".

Zu dieser Zeit startete auch langsam eine Modernisierung in Technik und Kommunikation, an der Laner beteiligt war: "Ich habe gut drei Jahrzehnte mit der Pongauer Firma Kohlbrat & Bunz am Entwickeln von verschiedensten Rettungsgeräten gearbeitet.

Vor 17 Jahren waren wir in Bischofshofen schon mit einem Defibrillator ausgestattet, etwas, das zur damaligen Zeit noch von einigen infrage gestellt wurde."

Er hat auch vor zehn Jahren an der Entwicklung der Ackja-Ultratrage mitgearbeitet, "und wir waren die Ersten, die eine zertifizierte Motorseilwinde für eine Personenbergung hatten."

Ein neues Schulungsheim der Bergrettung in Bischofshofen wurde 1995 errichtet und "1996 hat es das Hochwasser wieder zerstört. Aber wir haben die Chance genützt und alles neu gemacht, vor allem in der Technik. So erhielten wir bereits damals die neuesten Funkgeräte."

Während dieser Zeit sei die komplette Alarmierung der Bergrettung landesweit von einem Pagersystem zur SMS-Pro-Alarmierung umgestellt worden. Hannes Laner war auch daran federführend beteiligt.

"Ich war auch bei der Gründung der Flugrettung im Pongau 1992/93 mit dabei", erzählt der Flugretter der ersten Stunde, der 24 Jahre als solcher aktiv war.

Besonders freue er sich über ein hohes Ausbildungsniveau in seiner Ortsstelle zur Ersten Hilfe, denn "wir leisten auch zusätzlich seit 15 Jahren Pistendienst im Skigebiet von Werfenweng. Dort konnten wir heuer erstmals ein automatisches Reanimationsgerät testen."

Natürlich ermögliche ihm das Dienstverhältnis beim Bundesheer, leichter für das Ehrenamt verfügbar zu sein.

Stolz ist er auch darauf, dass einer der früheren Landesleiter der Bergrettung, nämlich Hias Gruber, einmal gemeint hätte: "Der Hannes Laner ist seiner Zeit mindestens fünf Jahre voraus."

Fünf Jahre war der Chef der Bischofshofener Bergrettung auch zusätzlich als stellvertretender Landesleiter für Salzburg aktiv. In den vergangenen Jahren engagierte er sich in der Vorbeugung von Lawinenunfällen für Skitourengeher und er gehörte zu den Ersten, die vor 15 Jahren bereits Tourengeher schulten und den sogenannten "Freeride Guide" mitentwickelten. "Gemeinsam mit meinen Freunden und Skibergsteigern Thomas Wallner und Markus Stock habe ich auch erste Skibergsteiger-Rennen auf Pisten organisiert."

Übrigens: Mittlerweile entstand aus diesen Rennen im alpinen Gelände wieder eine erste Weltcup-Veranstaltung im Skibergsteigen im Pongau.