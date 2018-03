23-Jährigem wird unter anderem vorsätzliche Gemeingefährdung angelastet.

Rund 100 Gäste waren damals, in der Nacht auf den 10. Dezember, in einem Nachtclub in Wals-Siezenheim, als sie plötzlich laute Schüsse hörten. Unter den Nachtschwärmern brach Panik aus: Manche warfen sich zu Boden oder suchten auf andere Weise Deckung; Tische und Stühle fielen um, Flaschen und Gläser zerbrachen, zwei Gäste erlitten erhebliche Schnittverletzungen.