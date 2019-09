Pitbull verletzte in Salzburg Hund einer Frau schwer: Halter verschwand einfach

Vorfall nahe des Almkanals in Salzburg-Gneis: Pitbull, der den zwölfjährigen Cairn Terrier einer Salzburgerin attackierte, war nicht angeleint.

Samstag, 31. August, 19.30 Uhr. Eine Frau aus Salzburg-Gneis geht mit "Robbie", ihrem Cairn Terrier, am Gehweg beim Almkanal unweit der neuen Wohnsiedlung auf den Bärgründen Gassi. Es ist ein warmer Spätsommerabend. Entlang des Almkanals genießen noch Sonnenhungrige die letzten Strahlen. Der Frau - sie hat "Robbie" an der Leine - fallen zwei, drei Männer auf, die mit einem nicht angeleinten Pitbull Terrier beim Almkanal stehen:

"Ich war so sieben, acht Meter entfernt und habe zu den jungen Männern gesagt, sie sollen den Pitbull bitte an die Leine nehmen", schildert die Salzburgerin am Montag den SN. Dann ging es blitzschnell: "Ein paar Sekunden später ist der Pitbull auf Robbie los. Er hat mehrmals zugeschnappt und sich im Bereich seines Unterbauchs verbissen. Er hat Robbie nicht mehr losgelassen. Ich habe um Hilfe gebrüllt."

In der Folge habe der mutmaßliche Hundehalter den Pitbull am Halsband gepackt und versucht, ihn von "Robbie" loszureißen: "Weil das nicht klappte, hat er dem Pitbull dann das Maul aufgerissen", so die Frau. "Ich habe "Robbie" vorsichtig aufgehoben und nach Hause getragen. Die Männer gingen wieder Richtung Liegeplatz. Später, nachdem ich den Hund zur Familie gebracht und wir die Tierärztin verständigt haben, ging ich wieder zurück. Aber da waren die Männer schon weg." Laut ihrer Erinnerung hätten die "zwei oder drei Männer österreichischen Dialekt geredet. Mir fiel auf, dass sie tätowiert waren und Glatzen hatten".

Am Montag ist "Robbie" noch stark geschwächt. Der zwölfjährige Cairn Terrier wurde am Sonntag operiert. "Ein Muskel war durchgebissen. Im Unterbauch war ein Loch. Die Tierärztin hat gesagt, ohne OP wäre er gestorben." Warum sich "Robbies" Besitzerin bei den SN meldete? - "Ich will das publik machen, weil mich mich die Verantwortungslosigkeit empört. Mit einem nicht angeleinten Pitbull zum Almkanal zu gehen, wo viele Leute sind. Und sich dann nach der Bissattacke davonstehlen - das ist erbärmlich." Die Hundebesitzerin erstattet Anzeige beim Magistrat wegen Nichteinhaltens des Leinenzwangs. Die Polizei ist für den Fall rechtlich nicht zuständig, da der Pitbull keinen Menschen gebissen hat.

Laut Heinrich Luks aus dem Büro von Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) wurden heuer bis lang 149 Verwaltungsstrafverfahren wegen Nichteinhaltens des Leinen- und/oder Maulkorbzwangs eingeleitet. Die Zahl der jährlich angezeigten Bissvorfälle (ausschließlich Hund beißt Mensch) liegt laut Luks "seit einigen Jahren konstant bei 20 bis 30".

Luks betont, dass in der Stadt Salzburg Magistratsbedienstete bezüglich der Einhaltung von Leinen- und Beißkorbpflicht täglich Kontrollen durchführten: "Im gesamten Stadtgebiet sind immer zwei bis drei Beamte unterwegs. Hotspots werden natürlich öfters bestreift als Gegenden mit weniger Beschwerden."