Pizza und Co. führen zu extra Schichten

Mistkübel in der Stadt Salzburg platzen an den Wochenenden aus allen Nähten. Die Mitarbeiter der Stadtreinigung arbeiten künftig länger.

Strahlender Sonnenschein, Wochenende, Hunger: Diese Kombination ruft nun in Salzburg die Straßenmeister auf den Plan. Was hat eine am Salzachufer verspeiste Pizza mit der Straßenreinigung zu tun? Das schöne Wetter lockt die Salzburgerinnen und Salzburg nach dem Coronawinter vor die Tür.

"An sonnigen Tagen bringen die Leute rucksackweise Essen und Getränke mit an die Salzach. Flaschen und Plastikverpackungen lassen aber viele zurück", sagt Ernst Weingraber, Einsatzleiter der städtischen Straßenreinigung. Die Folge: Die Mistkübel in der Altstadt quellen häufiger ...